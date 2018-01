"Pulcinella innamorato" spettacolo di burattini a Terlizzi

CHI E’? Pantaleo Annese è un artista molfettese, è musicista, attore e burattinaio, ammiratore dell’intramontabile poeta di tutti i tempi: Fabrizio De Andrè.

Attualmente, lavora per la compagnia del Carro dei Comici con Francesco Tammacco, autore, attore e regista.

Annese è un giovane pugliese che crede nel potere dell’ arte come strumento di emancipazione, di risveglio di coscienze e di libera espressione dell’ uomo.



Fra le sue collaborazioni ci sono quelle con la Casa di Pulcinella di Bari e la Fondazione Sipario della Toscana.

Fra i suoi maestri gli attori Ferrucci Soleri (famoso Arlecchino del Piccolo di Milano), Paolo Commentale, Francesco Tammacco, Flavio Albanese, , i burattinai Bruno Leone, Salvatore Gatto, la maestra di musica Mariagrazia Pani.





LA PASSIONE PER I BURATTINI “Sin da piccolo ho sempre sognato di fare il burattinaio ma non c’ erano scuole di formazione di burattinaio e ho dovuto attendere che ci fosse stata la possibilità di fare questo.

Gli spettacoli di Pulcinella voglio vederli ma non posso perché li faccio. In quel momento ho un senso di invidia nei confronti di chi è spettatore. Sono felice di far divertire il pubblico ma allo stesso tempo sono infelice perché non posso guardarlo.

Se c’ è una parte del corpo attraverso cui mi esprimo meglio è la mano. Infatti, c’ è uno slogan che dice “Il burattinaio è un’ animale strano perché ha l’ anima a forma di mano” in realtà è questo.

Pulcinella è tutto quello che noi vorremo essere.

Pulcinella nel suo spettacolo bastona il diavolo, la fede, il carabiniere, la morte e prende baci dalla sua innamorata e ha la possibilità di fare giustizia nella sua baracca. Tutti ci immedesimiamo in Pulcinella e vorremo far giustizia, gli spettatori vorrebbero bastonare la morte e infine prendersi il bacio di Teresina ed è l’ unica donna che amo veramente.

Pulcinella parla con la pivetta ed è una voce unica al mondo. Se c’ è una voce, un suono che unisce tutte le popolazioni almeno nella baracca è proprio la pivetta.”

PULCINELLA INNAMORATO

di e con Pantaleo Annese

Pulcinella, protagonista impacciato, distratto e follemente innamorato della sua bellissima Teresina questa volta se la vede davvero brutta!

Una lite con la sua fidanzata lo porterà a scendere negli inferi per salvarla dalla “ Rossa incappucciata “... Come finirà ? Tutto verrà svelato a Teatro!



Tecniche usate : Burattini tradizionali ( Guarattelle Napoletane ) e mano parlante.



Adatto a tutte le età e ai ricordi d’infanzia