Lo spettacolo ''Pulgarcito'' in scena al Teatro Rossini di Gioia del Colle

Teatro con te Pulgarcito" | Teatro Paraiso (Spettacolo adatto a bambini a partire dai 6 anni)

I classici sono chiamati in questo modo per la loro capacità di risultare contemporanei in ogni momento.

"Pulgarcito"(Pollicino) è un racconto all'interno del quale un bambino piccolo e ingenuo salva i suoi fratelli e tutta la sua famiglia, dopo che i loro genitori disperati avevano dovuto abbandonarli nel bosco.



Uno dei temi trattati in questa storia è, infatti, l'abbandono.

La compagnia "Teatro Paraiso" presenta il racconto attraverso il rapporto padre-figlio, privilegiando questo tema e contestualizzandolo in una situazione che permetterà di creare parallelismi con la società contemporanea.



Apertura porte: 17:30

Inizio spettacolo: 18:00



Abbonamento per i 5 spettacoli della rassegna: 30€

Biglietto singolo: 8€(6€ per gruppi di 8 persone)



Tutti i sabati dalle 11:30 alle 13:00, a partire dal 21 dicembre, sarà possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti singoli per gli spettacoli.



Per info e prenotazioni:

+39 3455259883 (Filippo Linzalata)

comunicazione.ombre@gmail.com



Vi aspettiamo