Sabato 8 dicembre alle ore 10.30 QUINTILIANO La libreria: PUNZOGINO il clown e Polento di Elena Leone

Fasi Di Luna



''Cosa succede se un clown, una padella e una gatta vengono abbandonati da un circo? E cosa succede se un bimbo di città si perde con i suoi genitori

nel mezzo di una foresta?

Succede che si incontrano in un paese dove tutti gli abitanti hanno lenti e lentiggini e tutto è più lento e piccolo a causa di un sortilegio fatto da un

mago deluso in amore. Ma l’allegria e la stranezza dei tre circensi aiuterà gli abitanti del posto, farà capire alla famiglia cosa vuol dire integrarsi, ridarà al mago il suo sorriso

e al paese la sua normalità.

Proprio come Lillo, il bambino di città, i piccoli lettori si perderanno nelle pagine di questa storia e vivranno un’avventura fantastica che li farà sognare ad occhi aperti.''



con noi l'autrice

ELENA LEONE