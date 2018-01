A Bari “Pur di fare musica”, lo spettacolo diretto da Alberto Di Risio con il musicista Paolo Belli

“Pur di fare musica”, in programma sabato 20 alle 21, è il titolo dello spettacolo diretto da Alberto Di Risio che vede protagonista il musicista Paolo Belli. Lo show alterna momenti recitati comici ed esilaranti, ad altri puramente musicali nei quali trovano spazio, riarrangiati per l’occasione, non solo i brani più noti e amati del repertorio di Belli, ma anche alcuni tributi ai suoi grandi “maestri”. Con Belli in scena Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari è in corso Italia 112 ed è possibile utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45 (Biglietti ONLINE disponibili su Bookingshow.com info: 329.611.22.91).