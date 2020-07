Quando la distanza non conta: I Love Molfetta from Usa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Quando la voglia di tornare a casa è sempre più forte e la distanza non preoccupa. Fantastica l'idea di installare nel proprio giardino l'indicazione per Molfetta, con la distanza precisa di 4,485 Miles da Lyndhurst nel New Jersey USA e Molfetta. La foto ci è arrivata alla nostra casella di posta info@ilovemolfetta.it, davvero tante le email che i nostri emigrati ci inviano con numerose notizie, noi dell'Associazione Oll Muvi, provvediamo ad inserire le migliori news sul nostro sito web I Love Molfetta, ormai dall'estero è notevole il numero di follower che quotidianamente si aggiornano attraverso le nostre pagine social. Dobbiamo ringraziare il nostro amico Corrado Minervini, componente della Società Madonna dei Martiri di Hoboken, che ha avuto questa bella idea, lo ha specificato anche su facebook nella sua pagina dove scrive "Alway find your home! Never far!" Corrado nell'estate del 2018 è stato a Molfetta insieme con la sua famiglia, ha portato i suoi figli a vedere le sue origini, indimenticabile l'incontro organizzato dall'Associazione Oll Muvi, meglio conosciuta come I Love Molfetta, presso la sala stampa del Museo Diocesano dove era presente anche Paolo de Sario con la famiglia al completo dagli USA, diverse istituzioni, imprenditori, Don Giuseppe de Candia per l'ufficio Diocesi migrantes e tante realtà molfettesi, le emozioni non mancarono. Qualche settimana fa avevamo condiviso un'altra foto con la scritta Molfetta e la distanza sempre negli USA, precisamente a Bayville NJ, ci piace pensare che potrebbe diventare una moda negli USA e non solo? Sono oltre 60mila gli emigrati molfettesi, anche con l'immaginazione, si viaggia e si raggiunge con il cuore la città delle loro origini, lo hanno sempre ribadito nei loro incontri: "I Love Molfetta" non è solo il nostro brand, ma è uno slogan che i tanti molfettesi sparsi nel globo rimarcano sempre.