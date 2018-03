Al Teatro Di Cagno di Bari, per la rassegna comica e brillante “Ridi che ti passa” in scena “3x2 risate”

Giovedì 15 e venerdì 16 marzo al Teatro Di Cagno di Bari, per la rassegna comica e brillante “Ridi che ti passa” diretta artisticamente da Anastasia Caldarulo, la compagnia Quanta brava gente, composta da Piero Buzzacchino, Pasquale Arpino e Gianni Filannino, porterà in scena “3x2 risate”.

Quanta Brava Gente” è l’esperimento più riuscito di due giovani attori, Piero Buzzacchino e Pasquale Arpino che, messisi in gioco, hanno creato una propria compagnia, frutto dell’attaccamento e della passione che nutrono da anni proprio per il teatro. Il nome della Compagnia Teatrale è tratto da una poesia poco conosciuta di uno dei più grandi attori del teatro e del cinema italiano, nonché napoletano, Massimo Troisi, considerata la loro ammirazione oltre che per l’artista anche per l’uomo. La Compagnia, che fondamentalmente è un trio comico, si completa con Giovanni Filannino, e si cimenta dal teatro al cabaret. “3x2 RISATE”, è uno spettacolo che si compone di 5 situazioni e vicende prese in prestito dalla vita di tutti i giorni condite, ovviamente, in salsa comica. Gli spettatori vengono trasportati con leggerezza e allegria da un improbabile incontro nel parco tra due sconosciuti che discutono della vita, dopo una giornata di duro lavoro, ad una visita di condoglianze, al tentativo di sollevare l’amico del cuore dalle pene d’amore (sketch premiato al Concorso Nazionale del Teatro Comico “Bombetta d’oro” XII edizione, ad Altamura (BA), per la sezione “Corti Teatrali”), fino ad arrivare ad una questione di un’eredità da spartire tra gli eredi di una madre deceduta, apparentemente, per cause naturali.

Teatro Di Cagno – C.so A. De Gasperi 320 – Bari

Infoline: 0805027439 - 3487632546

Inizio spettacolo: 21:00