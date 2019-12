Nella Galleria Devanna di Bitonto il concerto 'Compositori bitontini di ieri e di oggi' del Quartetto d’archi Time2Quartet

La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia, presentano lunedì 30 dicembre alle ore 18.00, presso la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”, il Concerto Compositori bitontini di ieri e di oggi.

Il Concerto vedrà come protagonista il Quartetto d’archi Time2Quartet,composto da:

Giuseppe Antonio Palmiotti Violino

Michele Saracino Violino

Dario Cappiello Viola

Gabriele Marzella Violoncello

Solisti:

Dario Cappiello Violino

Adriano Morea Pianoforte

Di seguito il Programma del Concerto:

Tommaso Traetta (1727-1779), Sinfonia dall’opera Armida*

Tommaso Traetta (1727-1779), Ciaccona dall’opera Antigona*

Mimmo Danza (…), Sonata per violino e pianoforte

Adriano Morea (1990), Offertorium e Finale dalla Rodauner Messe*

*trascrizione per quartetto d’archi e pianoforte a cura di A. Morea

A seguire, la Galleria ospiterà la Conferenza, a cura di Adriano Morea, “Tracce di una messa napoletana in Spagna ed in Belgio: Tommaso Traetta o François Krafft?”, durante la quale verranno esposti in anteprima i risultati dell’ultimo anno di studi e ricerche sul manoscritto AUSA FM 175 (proveniente dall’Archivio della Cappella musicale dell’Università di Salamanca e recante il testo musicale, in parti staccate, di una messa napoletana) e si cercherà di stabilire definitivamente la paternità.

Si ricorda al gentile pubblico che la partecipazione ad entrambi gli eventi è gratuita.