Alle Grotte di Castellana quattro visite in più in occasione del weekend dell’Immacolata

Più orari, più possibilità di ammirare le grotte di Castellana (Ba), uno dei siti turistici a pagamento più visitati in Italia, attrattore di una Puglia che anche in questo periodo ospiterà un notevole flusso di turisti. In occasione dell’imminente weekend dell’Immacolata Concezione (sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018) e delle prossime festività natalizie (dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019), la Grotte di Castellana srl comunica di aver ampliato gli orari di visita al complesso carsico.

In occasione delle date indicate, infatti, sarà possibile effettuare la visita guidata per l’itinerario completo all’interno delle grotte di Castellana fino alla splendida grotta Bianca in sei orari: tre mattutini (alle 10, alle 11 e alle 12) e tre pomeridiani (alle 14, alle 15 e alle 16).

Gli orari indicati (quattro in più rispetto al periodo novembre-dicembre) avranno validità per i giorni 8 e 9 dicembre e nel periodo compreso tra il 23 dicembre e il 6 gennaio.

Come di consueto, le grotte di Castellana osserveranno il turno di chiusura solo a Natale (intera giornata del 25 dicembre 2018) e a Capodanno (intera giornata dell’1 gennaio 2019).

Per singoli o per gruppi inferiori a 20 visitatori, non è necessaria la prenotazione: è sufficiente raggiungere la biglietteria 20 minuti prima della visita desiderata. Per gruppi pari o superiori a 20 visitatori, invece, è necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it

Ulteriori informazioni sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.