Queen of Bulsara al Demodè per il tributo alla band inglese

Sabato 12 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba), in collaborazione con Pat Eventi, sarà proposto uno speciale tributo al noto cantante inglese, di origini parsi, Freddy Mercury e ai suoi soci, con l’esibizione della band campana Queen of Bulsara.

Simone Valori in voce, Ottavio Liguori alla batteria, Salvio Schiano alle tastiere, Vito Di Costanzo alla chitarra e Stefano Di Meglio al basso, nel 2006 hanno formato questa tributa band tra le più apprezzate e le più attive. Da subito hanno iniziato a proporsi in giro per la Campania, facendosi notare per le proprie capacità musicali, al punto da essere menzionati non solo dalle più importanti communities del web dedicate ai Queen, ma anche dai fan club ufficiali del quartetto inglese, ovvero l'italiano wewillrockyou.it e l’internazionale queenworld.com.

Tra teatri, club, piazze e strutture all'aperto, hanno all’attivo circa ottocento concerti e inoltre, nel loro curriculum si annoverano anche performance in programmi televisivi nazionali. Il 26 marzo 2011 hanno messo in scena, al teatro Mediterraneo di Napoli, lo spettacolo intitolato “The Story - la storia dei Queen in musica”, il primo show italiano per il 40ennale dei Queen nel quale hanno raccontato l’epopea del gruppo inglese in maniera cronologica, con brani che spaziano dal primo all'ultimo album, utilizzando costumi che richiamavano i vari look della band. Nello stesso anno si sono esibiti al 1° Queen day ufficiale italiano organizzato al Pala Casa Modena/Giuseppe Panini, il “Official Queen Italian Tribute Fighting Aids Worldwide” in occasione delle celebrazioni dei 40 anni dei Queen e dei 20 anni dalla tragica scomparsa di Freddie Mercury. Dopo un tour in Turchia nel 2012, nel 2015, in occasione del decennale della fan community italiana QueenItalia, hanno partecipato al grande concerto-raduno alla Casa della Musica Palapartenope di Napoli. Ad avvalorare il concerto della band, c’è stato Crystal Taylor, membro ufficiale dei QUEEN nei tour degli anni ’80.

La performance dei Queen of Bulsara è l’occasione per rivivere in grande stile la musica della nota band inglese tanto apprezzata da varie generazioni, estimatori della loro musica e della personalità del mitico Freddy Mercury, all’anagrafe Farrokh Bulsara. Il gruppo infatti proporrà il suo “Queen's Magic Years”, spettacolo musicale nel quale molta importanza assumono anche il look e le movenze, per dar vita ad uno show il più verosimile possiile.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 20:30