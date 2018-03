Quelli del diploma….1982” è la storia di tre compagni di classe che si rivedono dopo trent’anni dal diploma conseguito nel 1982. Michele Tanzillo, Peppe Bifone e Pierluigi Caprio vivono tre mondi assolutamente diversi.

L’incontro è procurato dalla ricerca di uno dei tre che attraverso un social contatta gli altri due per rivedersi una sera a cena.

Si ritroveranno quasi da sconosciuti, ma ben presto attiveranno una serie di ricordi che immediatamente li faranno sentire nuovamente vicini e amici.

Una storia che parla di amicizia, ma anche di tanta solitudine compagna dei nostri giorni. La rimpatriata si rivela necessaria per tutti e tre dopo che la vita ha giocato loro brutti scherzi, deludendoli. Luogo di incontro è la casa di Michele, un prete a cui manca la sua vita sociale e che invita i suoi due amici delle scuole superiori per non stare da solo: il serioso Peppe, ex attore di fiction che in seguito al fallimento della sua storia sentimentale, perde anche il lavoro, e il simpatico Pierluigi, un personaggio balbuziente, che nella vita è sempre stato costretto ad arrangiarsi e non si è mai arreso. Pierluigi, nonostante i suoi problemi di lavoro e le sue avventure rocambolesche, si rivela il personaggio più comico e felice, un mediatore tra i due amici che ha sempre qualcosa da dire. Insieme trascorreranno un'intera serata a confidarsi a giocare e cantare, rischiando talvolta il litigio quando l'amara verità ritorna a galla. Il ritorno al passato, però, può essere un punto di ripartenza: voltarsi indietro è indispensabile per affrontare la realtà e andare avanti, meglio se in compagnia. Sono il gioco, il teatro e la musica a riportare la pace tra gli amici che per trascorrere del tempo insieme, giocano ai mimi, cantano insieme, e ricordano i tempi passati come tempi spensierati, quando le uniche cose a cui pensare erano le ragazze e le marachelle. Oltre a fungere da deus ex machina, la musica scandisce il tempo e già dall'inizio dello spettacolo ci riporta agli anni '80.

Certamente lo spettatore attraverso la storia e i tre caratteri dei personaggi riderà di gusto e si divertirà, ma al tempo stesso avrà la sensazione per il tempo dello spettacolo di essere uno dei tre.

Info e prenotazioni nei seguenti giorni della settimana: ogni venerdì, sabato e domenica presso il Botteghino del Teatro Angioino, in via S. Pellico n.7 in Mola di Bari (Ba) dalle 18:30 alle 20:30, tel: 080.4713061.

Il Teatro Angioino, in Mola di Bari (Ba), con la direzione artistica di Francesco Capotorto, presenta, per la XVIII Stagione di Prosa 2017/18,

Sabato 10 marzo 2018, h.21,00 la Compagnia La Bottega del Teatro ( da Caserta), nella commedia brillante " QUELLI DEL DIPLOMA….1982". Con Peppe Romano Michele Tarallo Pierluigi Tortora. Testo e regia Pierluigi Tortora.

Gallery