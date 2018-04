"Questa volta te lo dico che ti amo" in scena al Teatro Sala Margherita di Putignano

Gli 883 cantavano “La regola dell’amico”, le Spice Girls e i Backstreet Boy si contendevano i fans e dieci ragazzi crescevano nella stessa classe fra un prof da imitare e i primi amori fra cui destreggiarsi.

“Questa volta te lo dico che ti amo” è una vera e propria rimpatriata per ricordare i vecchi tempi, per riflettere su quello che è cambiato nella vita di ognuno, per rituffarsi nei mitici anni ’90, per emozionarsi e ridere facendo vibrare le corde dell’amore e dell’amicizia.

Grazie a Dario infatti, che decide di organizzare per Capodanno una festa nella sua casa di campagna, tutti i compagni di classe della mitica VD si rincontrano, ognuno con la propria nuova vita da raccontare. Fra questi c’è anche Monica, amore segreto di Dario, fin dalla prima infanzia. Una storia che sarà la cornice di tante altre storie, che si intrecciano fra loro, al sapore di risate e ricordi, in un clima estremamente giocoso.

di Luca Franco / adattamento in vernacolo di Gregorio Saracino

con Daniela Sportelli, Antonio Carenza, Stefano Campanella, Arianna Logreco, Marezia Cazzolla, Rosita Giotta, Paolo Del Drago, Antonio Schena, Angela Manghisi, Donato Maselli, Maria Sabbatelli, Francesca Pia Perricci, Paolo Dalena

regia ADRIANA COLETTA