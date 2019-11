Quintiliano libroforum: ''Il conformista'' di Alberto Moravia

Giovedì 28 novembre alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: Quintiliano Libroforum

Gruppo di lettura condivisa della Libreria Quintiliano di Bari

Una volta al mese la libreria condivide la lettura di un romanzo con i suoi lettori o con chiunque desideri partecipare.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.



La proposta della libreria Quintiliano per il mese di novembre è: ''IL CONFORMISTA'' di Alberto Moravia - Bompiani

Incontro a cura di Concetta Antonelli



IL CONFORMISTA

Alberto Moravia

Pubblicato nel 1951, questo romanzo è il ritratto di un personaggio e di un atteggiamento morale caratteristici del nostro tempo: il conformista e il conformismo. Marcello Clerici è l’emblema dell’eroe contemporaneo secondo Alberto Moravia: è l’uomo che vuole confondersi, essere uguale a tutti proprio perché fin da ragazzo si sente diverso e teme il giudizio altrui. Il conformista è la storia del viaggio di nozze a Parigi di Michele con la moglie Giulia e di un delitto di stato, la biografia di un uomo ossessionato dall’integrazione nella società e insieme la descrizione di un’epoca, quella del ventennio fascista. Ma in tutti i tempi l’ingresso in società comporta un prezzo molto alto da pagare, soprattutto in termini di libertà individuale. Nell’affrontare il grande tema del rapporto tra uomo e società questo romanzo si propone come uno dei lavori più coraggiosi e attuali dello scrittore romano.







QUINTILIANO LA LIBRERIA

Info:0805042665

