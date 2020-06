La rete cittadina "Diamoci una mano", in collaborazione con la Caritas Diocesana, le Parrocchie e le Associazioni ruvesi, organizza la Raccolta Alimentare per l'Emporio Solidale LegAmi di Ruvo di Puglia.

La raccolta si terrà nei giorni 26, 27 e 28 Giugno presso il centro commerciale Mongolfiera di viale Pasteur a Bari, dove i volontari inviteranno i clienti a donare prodotti alimentari, di igiene personale e per la casa, per rifornire gli scaffali dell'emporio solidale.

Si potranno donare, in particolare, latte a lunga conservazione, biscotti, pelati e sughi in scatola, tonno e carne in scatola, riso e pasta, farina, alimenti per l'infanzia, omogeneizzati, legumi, prodotti per l'igiene, prodotti per l'infanzia, zucchero.

Nel servizio di raccolta viveri saranno impegnati 20 volontari della rete cittadina "Diamoci una mano": le Caritas delle parrocchie San Domenico, Cattedrale, Santa Famiglia, San Michele Arcangelo, San Giacomo Apostolo e le associazioni Un mondo di Bene 2.0, Acli, NoixVoi OdV, Ali di Scorta Onlus, Bersaglieri e Scout Agesci.

L'emporio solidale LegAmi assiste 166 nuclei familiari per un totale di 508 persone che usufruiscono dell'aiuto alimentare.

Link al post: https://www.facebook.com/ csvbari/photos/a. 290565111147129/ 1310758405794456/