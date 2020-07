Raccolta straordinaria di sangue al Policlinico di Bari con l'associazione Ciao Vinny

In questa strana estate post lockdown e in continua allerta per la Covid-19 c’è un’altra emergenza a cui si deve far fronte. La bella stagione è iniziata da appena un mese, ma le strade si tingono troppo spesso di rosso. Gli ospedali hanno bisogno di sangue per garantire l’assistenza sanitaria a coloro che hanno necessità di trasfondere sangue ed emocomponenti per interventi in urgenza/emergenza e trapianti, pazienti oncologici e per coloro che devono trasfondere con cadenza regolare come i talassemici.

È per questo che anche quest'anno la Fondazione Ciao Vinny insieme ad altre associazioni amiche, ha deciso di organizzare mercoledì 22 luglio una raccolta con l'iniziativa "È giunta l'ora di donare il sangue".

L'appuntamento per tutti i volontari è dalle 7.30 alle 13.00 alla nuova sede della Banca del Sangue del Policlinico di Bari (accanto al CUP). Se anche tu vuoi darci una mano, se anche tu vuoi donare, se vuoi invitare un amico a farlo chiama il 340 4873006 per prenotare il tuo orario di ingresso. Per garantire la massima sicurezza l'ingresso sarà contingentato per 15 persone ogni 45 minuti.

All'accesso verranno fornite tutte le indicazioni da seguire per donare il sangue in totale sicurezza. Al termine della donazione è prevista una colazione offerta da “La Biglietteria”, che sostiene in questo modo l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny.

"Donare il sangue, un’esperienza di generosità che non ha eguali. Non si fa caso a quanto sia importante questo gesto fino a quando non se ne ha bisogno. E purtroppo, ogni estate è emergenza sangue - spiega Lorenzo Moretti, vicepresidente della Fondazione Ciao Vinny Onlus -. Come ogni estate questi numeri stanno aumentando anche più degli altri anni purtroppo. Spesso ci si lascia andare un po’ di più alla frenesia della movida e del divertimento stagionale, senza badare alla sicurezza e questo è un errore che nessuno può permettersi di commettere quest'anno più che mai. La nostra attenzione deve essere sempre alta".

Sono invitati a recarsi al Policlinico tutti coloro che il 22 luglio vorranno contribuire con un piccolo gesto a "far respirare" le casse delle banche del sangue di Bari per raggiungere il maggior numero di donatori possibili.

A sostenere l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny, insieme all'assessorato al Welfare del Comune di Bari, ci sono: ACSI, Ad Maiora, AMichi di Michele Visaggi, Associazione Calcio Amici Medici, Associazione italiana persone Down, Bari Young Onlus, Associazione culturale Echo Events, Gli Eccipienti running club, La Giusta Causa, Levante Azzurro, Marcobaleno, Seconda Mamma, Seguaci della Nord, Senior Carella, We are stronger charity.