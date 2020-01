Dino Abbrescia in 'Raccondino' al Teatro Radar di Monopoli

Sabato 25 gennaio h 21.00 e domenica 26 gennaio h 18.00 in scena 'RACCONDINO' al Teatro Radar di Monopoli

con: Dino Abbrescia

regia: Susy Laude

direzione artistica: Manuel Bozzi

visual concept: Luca Gasperoni, Francesco Bufalini

musiche originali: Alfa Romero, Andrea Guzzoletti



Lo spettacolo di Dino Abbrescia è uno spettacolo autobiografico, comico, cosmico, tragicomico... tragicosmico!



Nasce dal desiderio di raccontare se stesso attraverso i propri personaggi. Figure fantastiche incredibilmente premonitrici spesso drammaticamente reali che si accavallano alla vita personale, che si ancorano al passato, al vissuto. I racconti di Dino partono dalla sua Bari, dalla sua infanzia in cui sembra quasi normale condividere la camera da letto con le nonne. La sua famiglia è umile e dura di quell’indurimento tipico di chi deve tirare avanti con dignità, rispetto e sacrificio. Dino cresce tra valori solidi impartiti dal padre poliziotto, un po’ di terrena ambizione, altrettanta impeccabile educazione e sogni. Sogni di rock’n’roll. Quei sogni sani, belli, romantici che guardano in faccia la sfrontatezza ma anche le difficoltà degli anni ’80. Fino alla scoperta della tromba, della musica e del teatro, in veste di tecnico e poi all’improvviso sul palco in sostituzione di un attore impossibilitato a terminare la tournée. Conosceva ogni battuta e si lanciò. E da quella sostituzione non è più sceso dal palco.