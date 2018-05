Paolo Panaro in scena al Teatro alla Casa di Pulcinella con "Racconti Bestie e altri animali"

Lo spettacolo nasce dal desiderio di proporre alcuni racconti sui più esilaranti difetti umani basati sulle favole che hanno per protagonisti gli animali. Questo genere ha incontrato molta attenzione nella produzione letteraria di ogni tempo. In questo caso, Panaro ripercorre, con una sua originale scrittura, alcune storie scaturite dal genio di Aldo Palazzeschi, definito giustamente l’Esopo della modernità. Ironia e sarcasmo traboccano da ogni parola. Lo spettacolo vuole rivendicare l’assoluta finalità morale e poetica della malizia e della furberia in teatro

scritto, diretto e interpretato da Paolo Panaro

Info e prenotazioni: Casa di Pulcinella 080 534 46 60