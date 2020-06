Racconti di pietra..."...archetipi di fiaba, di pietra e di terra", speciale presentazione terza Shiip di percorso su Ruvesi.it

Sarà il canale digitale RUVESI.IT sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ ruvesi.it/ ad ospitare mercoledì 10 giugno 2020, alle 17.00, la messa in onda della terza Shiip del percorso Racconti di Pietra, ovvero l’insieme delle attività realizzate all’interno del percorso strutturato dalla compagnia La Luna nel Letto – Tra il dire e il Fare insieme ai suoi 33 partner nell’ambito del Progetto “NeTT – Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism”, finanziato al Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliero V-A Interreg Greece-Italy 2014-2020.

Numerosi gli interventi che si susseguiranno nel corso della puntata coordinata dal giornalista Paolo Pinto pronto a farsi raccontare tutto dai responsabili della Compagnia La Luna nel Letto/Ass. cult. Tra il dire e il fare, del Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e alcuni dei partner di progetto. Ci sarà anche l’intervento del presidente del Teatro Pubblico Pugliese Giuseppe D’Urso in collegamento streaming per seguire l’esito del percorso sviluppato in questi mesi e diviso nei due macro blocchi di attività che saranno presentati nel corso dell’appuntamento alle istituzioni, alle associazioni di categoria, a tutta la città di Ruvo di Puglia e a tutti i curiosi che si collegheranno.

Nel corso della puntata sarà infatti trasmessa una anteprima video dello spettacolo teatrale Bella e Addormentata (regia di Michelangelo Campanale, regista della Compagnia La Luna nel Letto, Ass. Cult. “Tra il dire e il fare” e direttore artistico del Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, con le coreografie di Vito Cassano e i danzatori – acrobati della Compagnia EleinaD: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Antonella Piazzolla, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli): uno spettacolo che offre interessanti spunti di riflessione sul tema del mito e della fiaba, attraverso lo studio comparativo Grecia-Puglia, e dà avvio ad attività di implementazione di un archivio delle storie (leggende, miti, fiabe, etc.) della tradizione orale del territorio di Ruvo di Puglia.

Alla presentazione dello spettacolo sarà associato anche il racconto per immagini delle meraviglie della Murgia; la rete stabile di collaborazione creata con i 33 partner del progetto (realtà significative del territorio di Ruvo di Puglia e della Murgia) con l’obiettivo di realizzare un vero e proprio prototipo di itinerario turistico: una vetrina promozionale per gli operatori turistici - in particolare per l’incoming verso la Puglia - interessati al prodotto turistico emergente dal progetto.

I partner afferenti a settori diversi ma complementari hanno creato un networking tra teatri, associazioni culturali, aziende agricole, operatori del settore turistico e agroalimentare, che è stato anche occasione di incontro e scambio di esperienze internazionali:

GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE E NATURALISTICO |

Agorasophia Edutainment spa (ente gestore Castel del Monte)

Comune di Ruvo di Puglia

Proloco Ruvo di Puglia

Polo Museale della Puglia

Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Comune di Terlizzi

TURISMO |

Masterpiece (agenzia viaggi e tour operator)

Gruppo Speleologico Ruvese odv (organizzatore itinerari guidati di speleologia, trekking, mountainbike)

Proloco di Ruvo di Puglia (valorizzazione del territorio e gestore infopoint)

La Cattedrale (struttura ricettiva)

La Casa dei Colombi (struttura ricettiva)

Casa Rubis (struttura ricettiva)

La Pigna (struttura ricettiva)

Casa Dolce Casa (struttura ricettiva)

AGROALIMENTARE |

Torre Sansanello (masseria didattica e agriturismo)

Masseria Coppa (masseria didattica e agriturismo)

Azienda Agricola Mazzone (cantina)

Mezza Pagnotta (ristorante prodotti tipici)

Quadratum Culinariae Team (associazione chef professionisti promozione prodotti tipici locali)

Free State Risto Pub (pizzeria, pub, ristorante)

Caravanserraglio (ristorante)

Il Sottano (pub, birreria)

Ass. Cult. Origens. Progetto Ethnic Cook. Cake Atelier Laina (cucina etnica)

B. & G. Food S.n.c. – Sapori Divini (enogastronomia)

ARTIGIANATO |

Woodtec di Antonio Colasanto (falegnameria a controllo numerico)

Diceglie Design (fabbro) di Antonio Di Ceglie

Tedone Emanuela (restauratore legno)

Cantatore Maria (intarsiatrice e intagliatrice legno)

Laboratori Tanè (progettazione, costruzione di arredi e strutture design)

ALTRI SOGGETTI |

Bio-Distretto delle Lame (Comuni di Ruvo di Puglia e Bitonto)

DUC – Associazione del distretto urbano del commercio di Ruvo di Puglia

La Capagrossa (associazione gestore Coworking di Ruvo di Puglia)

Libreria L’Agorà (libreria)

Cacciatori d’Ombra (Associazione fotografica)