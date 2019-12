'Raccontiamo...lucy', appuntamento per bambini alla libreria Quintiliano

Sabato 7 dicembre alle ore 17.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: Raccontiamo...LUCY

''LUCY'' - Florestano Edizioni con Anna Garofalo Sabrina De Virgilis Marco Altini



Libro per bambini

''Lucy è una storia di immagini, parole e suoni, che racconta la gentilezza di una bambina pronta ad accogliere la diversità. Due specie dissimili, ma il regno è sempre lo stesso. Un incontro imprevisto fra una piccola umana ed un rettile parlante, perché i bambini possono ascoltare le voci piccole che i grandi non hanno più tempo di ascoltare. Lucy racconta con semplicità l’amicizia, il rispetto per gli animali senza alcun timore delle differenze. Lucy non ha paura di aiutare e non dice mai le bugie, anche se i grandi non ti credono mai quando gli dici la verità.

Il libro illustrato è dedicato a tutti i bambini della scuola primaria di primo grado, per l’amore che porta verso la natura e l’attenzione alla vita. Di tutti.



INGRESSO LIBERO

Età consigliata 4/9