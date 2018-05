A Bari ritorna "Race For The Cure Edizione 2018", tre giorni di salute, sport, benessere e solidarietà

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L’evento è organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto per realizzare programmi di Prevenzione a sostegno delle donne.

E’ una manifestazione di tre giorni ricca di iniziative dedicate a salute, sport, benessere e solidarietà che culmina la domenica con la tradizionale corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km.

L'edizione 2018 è in programma a Bari, in Piazza Prefettura, da venerdì 25 a domenica 27 maggio.

INIZIATIVE GRATUITE VENERDI' (ore 15:00 - 20:00) e SABATO (ore 09:00 - 20:00)

Al Villaggio Race in Piazza Prefettura sarà possibile usufruire di tante iniziative gratuite:

consulti medici ed eventuali prestazioni specialistiche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno

stage di apprendimento di discipline sportive, esibizioni di fitness, attività di relax e benessere e laboratori pratici e teorici di sana alimentazione

iniziative educative e ricreative dedicate alle “Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate con il tumore del seno e che testimoniano che da questa malattia si può guarire.

PARTECIPA ALLE ATTIVITA’ DELLA DOMENICA MATTINA (ore 8:00 - 13:00)

5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km di passeggiata per uomini, donne e bambini, competitivi e corridori amatoriali - partenza ore 9:30

speciale celebrazione delle Donne in Rosa

riconoscimenti e premi per i primi classificati e le squadre più numerose

intrattenimento per tutta la famiglia con sport, musica e giochi per bambini

E DURANTE I TRE GIORNI…

area espositiva con stand e attività interattive per adulti e bambini

area bambini attrezzata e ricca di iniziative ludiche e didattiche