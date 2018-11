A 'Novello sotto il Castello' si accende la 'Radio nella botte'

Il decimo è l'anno delle novità per Novello sotto il Castello, la manifestazione culturale, in programma dal 16 al 18 novembre, che porta a Conversano (BA) il meglio dell'enogastronomia, della produzione artigianali e degli approfondimenti in salsa pugliese. Tra le novità previste, anche una speciale emittente radio: Radio Novello sotto il Castello, che a partire da giovedì 15 novembre a domenica 18 trasmetterà dal tardo pomeriggio in diretta da una location speciale: una maxi botte di rovere posizionata in piazza Castello, teatro dei live all'aperto. In diretta sulla pagina Facebook della manifestazione organizzata dall'associazione 'La Compagnia del Trullo' (https://www.facebook.com/Nove lloSottoIlCastello/), gli ascoltatori potranno così seguire tutti i giorni le fasi preparatorie dell'evento, i concerti in programma (Alcuni nomi: Municipale Balcanica, Puntiinespansione, Indie.ferenti e Skanderground), interviste e approfondimenti ai protagonisti dei tanti eventi in programma nel borgo antico durante la tre giorni. Uno spazio speciale per vivere Novello sotto il Castello e il suo ampio programma di iniziative anche a distanza.