'Trapunto di stelle', a Rutigliano i Radicanto e Nabil Bey raccontano Domenico Modugno 

Per la Stagione Teatrale 2019 del Comune di Rutigliano, a cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e del Teatro Pubblico Pugliese, è in programma Domenica 24 Marzo, alle ore 18, all’Auditorium «Don Tonino Bello» di via Giampaolo, lo spettacolo «Trapunto di stelle» con i Radicanto e Nabil Bey.

Costo unico del biglietto : 15 euro.

La vita e le canzoni di Domenico Modugno rivisitate in forma teatrale e musicale.

Nabil Bey (storica voce dei Radiodervish) e i Radicanto ridisegnano con fascino, eleganza e forte carica emotiva le melodie del grande cantautore.

La musica accompagna il racconto teatrale illustrato dalla voce narrante di Maria Giaquinto che conduce lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la poetica frizzante e carica di pathos di Modugno, rievocando un pezzo importante della storia e del costume dell’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri.

Costo unico del biglietto : 15 euro

Info e prenotazioni :

tel. 080.4767306 - solo messaggi (sms e whatsapp) 349.7553793

mail cultura@comune.rutigliano.ba. it - www.teatropubblicopugliese.it