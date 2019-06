A Mola 'RMI in Festival', l'evento musicale per giovani talenti promosso da Radio Mola International

Giovani talenti musicali in scena a Mola con 'RMI in Festival'. L'evento, promosso e organizzato da Radio Mola International, si terrà domenica 4 agosto alle ore 21 all'Arena Castello. Nel corso della serata, giovani musicisti e cantanti si esibiranno sul palco proponendo brani inediti. In giuria, il tastierista di Caparezza, Paolo Daniele dei Sense of Life.