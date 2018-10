L'innovatore del panorama musicale moderno Ralph Towner in concerto a Teatro Palazzo

Domenica 21 ottobre, l’innovazione in ambito musicale sarà rappresentata da Ralph Towner(ore 21.00, Teatro Palazzo, Bari), uno dei veri innovatori nel panorama musicale moderno. Artista dalle idee sempre ‘fresche’ a dispetto di una carriera lunga oltre 40 anni, Towner è conosciuto come autore principale, chitarrista e tastierista del mitico ensemble jazz acustico degli Oregon, ma ha avuto anche una ricca e variegata carriera da solista che ha visto fruttuose e memorabili collaborazioni musicali con grandi musicisti moderni come Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismonti, Larry Coryell, Keith Jarrett, Jan Garbarek e Gary Peacock. Ad aprire la serata ci sarà Andrea Belfi, musicista che combina abilmente un semplice set di batteria con una componente elettronica altrettanto minimale.