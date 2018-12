Al Demodè arriva il party “Random – una festa a caso”

Sabato 15 dicembre farà tappa al Demodè Club di Modugno (Ba) il party “Random – una festa a caso” appuntamenti itineranti che rendono onore alla casualità e che stanno girando l’Italia facendo divertire il pubblico di numerosi e noti club, grazie alla sua stravaganza e alla capacità di rendere i presenti i veri protagonisti dell’evento.

Infatti la festa non propone nulla di pre organizzato, ma piuttosto crea una sensazione di incertezza stimolata dalla tentazione di non sapere esattamente a cosa si va incontro. In questa maniera il caso diventa un’opportunità. Il pubblico è dunque invitato a dare libero sfogo alla creatività attraverso sfarzosi outfit, look improbabili e divertenti accostamenti, creando così l’idea di fare carnevale tutto l’anno.

Anche musicalmente questa festa non propone delle sonorità fisse ma una carrellata di hit di tutti i tempi e di tutti i generi. Dagli anni ’70 alla musica elettronica, dall’italiana all’house, saranno proposte sonorità per tutti i gusti.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00