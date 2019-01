67^ Sacra Rappresentazione dei Magi nel Santuario “Maria Regina” di Antonelli a Monopoli

Ritorna anche quest’anno la Sacra Rappresentazione dei Magi in contrada Antonelli, una frazione dell’agro di Monopoli (BA).

A fare da sfondo il Santuario “Maria Regina” di Antonelli. Nonostante il freddo, nel cuore dell’inverno, ha luogo da ben 67 anni questo spettacolo teatrale, sempre nuovo e rinnovato, che racconta i fatti evangelici dell’annunciazione a Maria, del viaggio di Maria e Giuseppe della nascita di Gesù e dell’adorazione dei Magi. Tutti gli attori recitano dal vivo, partecipa l’intera comunità.

È un momento di condivisione, confronto e tradizione.

La 67° Sacra Rappresentazione andrà in scena venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 19.30. Domenica 6 gennaio in due repliche, alle 17.00 e alle 20.00.

In queste due date lo spettacolo avrà luogo sul sagrato del Santuario e la serata sarà addolcita dalla degustazione delle pettole.

Domenica 13 gennaio, alle ore 19.30, sarà replicata all’interno del santuario.