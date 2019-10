Nel Conservatorio di Bari il concerto 'Rarità nel barocco'

Mercoledi 2 ottobre 2019, alle ore 18.00, presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari”, è in programma il concerto “RARITA’ DEL BAROCCO”, con un programma di straordinario interesse e qualità che verrà eseguito da Vito Paternoster (violoncello), Sof ia Ruffino (viola da gamba) e Michele Visaggi (clavicembalo).

Di seguito, il programma del concerto.

Benedetto Marcello

Sonata in La min. per due violoncelli o due viole da gamba

(violoncello e viola da gamba) e basso continuo

Antonio Vandini

Sonata in La min. per violoncello e b. c.

Carlo Zuccarino

Sonata in Fa magg. per violoncello (o viola da gamba) e b.c.

Johannes Schenck

Suite in La min. per viola da gamba e b.c.

Pasquale Pericoli

Sonata in Sol min. (Sonata V) per violoncello e b.c.





Ingresso libero fino a esaurimento posti.