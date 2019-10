Al Cineporto per la rassegna “Registi fuori dagli sche[r]mi” il film “El Principe”

Inizia la nona edizione della rassegna di cinema internazionale “Registi fuori dagli sche[r]mi”, con la proiezione di un film passato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione “Settimana internazionale della Critica” e vincitore del Queer Lion: “El Principe” di Sebastian Muñoz.

Il film sarà proiettato giovedì 24 ottobre alle 20.30 al Cineporto di Bari (ingresso libero fino a esaurimento posti). A dialogare con il regista ci saranno il direttore artistico della rassegna, critico cinematografico per “il manifesto” e direttore della rivista Uzak.it, Luigi Abiusi e Gemma Lanzo, componente del consiglio nazionale del Sindacato italiano Critici Cinematografici (SNCCI).

“El principe”, opera prima del talento cileno Sebastian Muñoz, è un melò ambientato negli Anni ‘70, grande rivelazione al festival di Venezia di quest'anno, tanto da guadagnarsi il Queer Lion. Storia di erotismo e tenerezza omosessuale (ma che s'eleva a essere rappresentativa dell'amore in generale con i suoi tormenti e le sue estasi), “El Principe” si muove tra Almodovar, Fassbinder, Derek Jarman: amore disperato, sesso e morte in un contesto carcerario, con aperture estatiche verso il mondo fuori, i ricordi, l’educazione sentimentale del giovane Jaime, tra donne attempate e ragazzi affascinanti. Spicca la figura di Riccardo “El potro”, interpretato da uno straordinario Alfredo Castro (celebre soprattutto per le interpretazioni nei film di Larrain) e la carnalità e, allo stesso tempo, poesia della messa in scena, che fa di questo film uno dei più belli e scandalosi visti quest'anno.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.