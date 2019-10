A Noci la XV Rassegna di concerti “Saverio Mercadante”

Al via la XV edizione del prestigioso evento internazionale tutto nocese intitolato al grande compositore pugliese “Saverio Mercadante”. In programma cinque concerti di alto spessore artistico che si terranno a Noci e, novità di quest’anno, due concerti organizzati all’estero di cui uno a Monaco di Baviera in Germania e l’altro a Pechino in Cina. Il 17 ottobre debutta la “Rassegna di Concerti” con un concerto d’ispirazione jazz per omaggiare Michel Petrucciani a 20 anni dalla morte . In scena il “Trio in Jazz” composto da Alessia Martegiani (voce), Maurizio Di Fulvio (chitarra) e Ivano Sabatini (contrabbasso) che ci proporranno un programma incentrato sulle canzoni classiche italiane e latin-jazz. La sera seguente, venerdì 18 ottobre, sarà proposto un innovativo concerto “A la carte” a cura del Duo Sacha De Ritis (flauto) e Michela De Amicis (pianoforte), artisti che interagendo con il pubblico opteranno per la scelta dei brani da eseguire. Sabato 19 ottobre sarà la volta di “Clarinettissimo”, un tributo al clarinetto che coinvolgerà ai clarinetti Antonio Tinelli, Nicolai Pfeffer (Germania) e Pedro Rubio (Spagna) e al pianoforte Giuliano Mazzoccante. Un concerto che omaggerà Nino Rota nel 40° anniversario della morte e Anna Frank nel 90° anno dalla nascita . Questi primi tre concerti in programma si svolgeranno, con inizio alle ore 20:30, presso l’incantevole Chiostro delle Clarisse di Noci. Domenica 20 ottobre, invece, nella Sala Convegni dell’Hotel Punto Verde di Noci, alle 20:30 si terrà il concerto di Premiazione del Concorso Internazionale di Clarinetto “Saverio Mercadante”. Serata questa che, come ogni anno, richiama numerosi giovani clarinettisti da tutto il mondo. Le provenienze 2019 sono: Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Bulgaria, Germania, Grecia, Svizzera, Polonia, Armenia, Russia, Panama, Venezuela, Messico, Corea, Taiwan, Giappone, Cina e Australia. Il loro obiettivo è rientrare tra i selezionati per contendersi il tour di 8 concerti messo a disposizione da “NuovoImaie” di Roma. Ospiti d’eccezione della serata Yehuda Gilad (Los Angeles-USA), Nicolai Pfeffer (Germania), Pedro Rubio, (Spagna) e Nuno Silva (Portogallo). La “Rassegna di Concerti – Saverio Mercadante” proseguirà il 25 ottobre a Monaco di Baviera (Germania) nella “George Gershwin” Saal della Musikschule Grünwald e il 31 ottobre a Pechino (Cina) nella Sala concerti del Central Conservatory of Music. Ultima data della Rassegna a Noci il 3 novembre alle ore 20:30, nel Chiostro delle Clarisse, la serata “I Grandi Interpreti” in cui avremo l’onore di ospitare il Duo Franco Mezzena (violino) e Stefano Giavazzi (pianoforte) che ci proporranno un repertorio dalle suggestive atmosfere romantiche da Schubert a Ravel. L’Associazione Musico Culturale Aulos di Noci, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Noci oltre che da aziende ed imprese locali, territoriali ed internazionali, continua, nonostante le difficoltà finanziarie, a perseverare nel suo intento organizzativo per non far mancare a Noci una offerta musicale d’alto rango, arte questa particolarmente amata e sentita dai nocesi. Un evento internazionale, quindi, che continua a crescere e che negli anni ha attirato a Noci e nel territorio regionale centinaia di clarinettisti e appassionati di musica da tutta Italia e da oltre 40 diverse nazionalità. Quest’anno l’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione attraverso il POR FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI, Azione 6.8.