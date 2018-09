Rassegna Fotografica

SINTONIA SINCRONIA SINFONIA

a cura dello Studio Fotografico Fornarelli



La Rassegna Fotografica "SINTONIA SINCRONIA SINFONIA" non rappresenta solo una Mostra per fini di esibizione, ma contiene Opere donabili agli interessati con Certificati di Autenticità da parte dei rispettivi Autori. Si è prodotto catalogo pubblicato con ISBN per chiunque volesse una copia su richiesta. In aggiunta, l'intera rassegna annovera un Workshop di Ritratto, una Performance "Pozzi-Woodman", tre cineforum (Diane Arbus, Annie Leibovitz, Vivian Maier), un Open-Day di Fotografia, una Tavola Rotonda con personalità a dialogo sul tema da differenti competenze professionali, un Finissage con musica jazz dal vivo.



INTRODUZIONE

Dopo tre anni di attività come Docente in ambito fotografico, nello Studio Fotografico Fornarelli è nata la volontà di mettere in mostra i risultati formativi rivenienti dall'erogazione del Corso Modulare di Fotografia, costituito da "Tecnica e linguaggio di base", "Tecnica e linguaggio avanzati", "Fotoritocco: Dallo scatto alla pubblicazione", "Illuminazione Artificiale: Ritratto, Still-life, Light-painting", "Camera oscura: Dalla costruzione della macchina alla stampa", "Storia della Fotografia: Da Platone al 1420 e dal 1820 al Contemporaneo".



STORIA

Nell'ambito delle proprie attività, lo Studio Fotografico Fornarelli ha già strutturato le Rassegne Fotografiche “FotoSintesi Vol.I e Vol.II”, Kermesse che ha esordito il 26 Agosto 2017 nella cornice della Galleria Comunale SpazioGiovani del Comune di Bari, avendo una buona risonanza mediatica, per poi approdare negli spazi del prestigioso Castello Carlo V di Monopoli nel periodo compreso tra il 12 ed il 21 Gennaio 2018.



SINTONIA SINCRONIA SINFONIA

Ciascuno dei partecipanti ai Corsi di Fotografia è stato inviato ad intraprendere, parallelamente alle lezioni frontali, un percorso fotografico, che ha portato a realizzare Opere consapevoli: c’è chi ha prodotto uno slide-show, chi un libro, chi una serie/racconto, chi uno scatto emblematico, ambiguo ed evocativo.



Dopo aver presentato la propria candidatura gratuita attraverso l'invio di un portfolio per rispondere alla chiamata alle arti, è avvenuta la selezione degli Autori che sono stati poi ricontattati per strutturare un progetto fotografico professionale sul tema proposto e che è sfociato in una Mostra nella cornice dell'atrio della Biblioteca Raffaele Chiantera nella meravigliosa Polignano a Mare.



La selezione è avvenuta a cura di Domenico Fornarelli, che si è impegnato come garante tecnico. I singoli Autori restano proprietari di tutti i diritti, sono responsabili di contenuti e titolarità delle fotografie proposte.



Si è prodotto un allestimento, inclusivo di uno studio dell'intera atmosfera: materiali, odori, musiche e sollecitazioni culinarie mirate arricchiranno ed amplificheranno il tema in modo raffinato ed elegante. Infine, durante la Mostra verranno articolati numerosi eventi a sostegno dei singoli Autori in modo tale da incentivare la presenza costante di visitatori nel periodo espositivo e creando al tempo stesso un proficuo scambio relazionale. Infatti, in sintonia con la mission dello Studio Fotografico Fornarelli, il progetto ha l’intento di portare il fulcro della attenzione verso il visitatore che ne diventa il vero protagonista, favorendo lo sviluppo dei rapporti relazionali in un contesto sociale diffuso, quale calamita per l’avvicinamento dei visitatori al mondo artistico e consentendone di assaporarne il gusto di produrre o esserne parte.



Gli Autori dei contributi visuali saranno:

- Alessandra Cotugno

- Anna Sangiorgio

- Beatrice d'Abbicco

- Domenico Fornarelli

- Giuseppe Lupoli

- Lena Losacco Sandrucci

- Mara Patricelli

- Michele Dragone

- Patrizia Di Lorenzo



I temi trattati nei contributi visuali riguardano il rapporto armonico tra natura, musica e fotografia, la manipolazione digitale in ambito botanico, un'indagine/ricerca sulla propria identità sessuale, ritratti introspettivi, la messa in scena, gli affetti familiari, il gioco sapiente di luci ed ombre per ritratti ambientati, le geometrie, il minimalismo.



Gli eventi collaterali a sostegno avranno carattere culturale e formativo per instaurare momenti sia di dibattito sia di autentico scambio con i visitatori. L'iniziativa formativa offrirà una panoramica atta alla produzione di ritratti fotografici attraverso modella, truccata da make up artist e con abiti alto borghesi nello scenario di Polignano a mare. La performance "Pozzi-Woodman" introduce il tema della Donna, che verrà ampiamente dibattuto durante i cineforum, incentrati sulle figure di Diane Arbus, Annie Leiboviz e Vivian Maier, stimolando non solo alla visone del film, ma anche con dibattiti aperti e di ampio spettro culturale. La tavola rotonda proporrà un dialogo a più voci tra personalità con differenti punti di vista in ragione delle proprie competenze ed in relazione al tema concordato.



CALENDARIO EVENTI

Fermo restando che gli orari di apertura prevedono una visitabilità integrale della Mostra da Lunedì 9 Ottobre 2018 a Domenica 14 Ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle 23:59, si elencano gli eventi che si avvicenderanno durante le serate; nei seguenti segmenti temporali, la Mostra perde la propria efficacia più alta per piegarsi agli eventi di maggiore interesse culturale.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/2077758145590380



Sabato 6 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Vernissage: inaugurazione con presentazioni e piccolo rinfresco

Dopo mesi di formazione, preparazione delle Opere e due giornate di allestimento, Curatore ed Autori avranno piacere di presentarsi e raccontare il proprio lavoro. L'occasione pubblica vedrà anche il coinvolgimento delle modelle Nerina Diamante, Fabiana Paolozza, MariKa Intini, Michela Pergola, Natalia Jimshitashvili, Giulia Giuliani, Melissa Viterbo, Esther Trimiglizzi, Mariagiovanna Lopresto, Giuliana Scorza, Raffaella Martorelli, Paola Chirianni, Cristina Giannico, Erica Taranto, coinvolte nel progetto "Paesaggi interiori" e che potranno affacciarsi all'evento. A seguire si offrirà un piccolo rinfresco per permettere ai visitatori di avere un rapporto più diretto con tutti gli "attori" coinvolti nel processo creativo.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/1382091158589293



Domenica 7 Ottobre 2018 (09:30-18:30) - Workshop di Ritratto

Nell'arco della giornata, Domenico Fornarelli offrirà un lezione mattutina di teoria fotografica basata sul ritratto, sull'illuminazione artificiale, naturale e mista. Al termine della lezione la modella Melissa Viterbo vestirà i panni di una Donna in Pin-up. Dopo una pausa pranzo dalle 13:30 alle 14:30, si darà luogo, invece, ad una sessione di ritratti ambientati ed in esterna con tema "La Castellana" presso la passerella di San Vito, seguiti da ritratti da "Donna letterata" presso la Biblioteca Raffaele Chiantera. La giornata si chiuderà con il sorprendente body-painting di "Alice nel paese delle meraviglie". Tutti gli interessati, possono richiedere informazioni aggiuntive per ricevere tutto il materiale informativo gratuito per un'eventuale registrazione. Pur essendo libero l'accesso a chiunque voglia cimentarsi in ambito di ritrattistica, sono disponibili solo 12 posti riservati in ordine di regolare prenotazione.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/609950879407163



Lunedì 8 Ottobre 2018 (19:00-20:00) - Performance "Pozzi-Woodman"

Beatrice d'Abbicco, Patrizia Di Lorenzo, Domenico Fornarelli e Marco Scigliuolo propongono un evento sul tema “Donne, poesia e fotografia” attraverso l’esplorazione delle intriganti figure di Antonia Pozzi e Francesca Woodman. Le due Donne incentrano le proprie ricerche sul rapporto tra sé, il proprio corpo e il resto del mondo. In analogia con immagini in bianco e nero con ritratti nudi o abiti d’epoca in set presso edifici fatiscenti, anche gli oggetti a sostegno del reading saranno sapientemente realizzati e capaci di rappresentare sia simboli minimalisti, puliti, semplici e fragili sia capaci di accendersi nei momenti più nevralgici per amplificare la percezione dei presenti, stimolati anche attraverso musica e proiezioni di brevi video autoprodotti con lo spirito immersivo e di ricerca.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/477011306151076



Martedì 9 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Cineforum (FÜR - Diane Arbus)

Si propone un breve ciclo di proiezioni cinematografiche con successiva partecipazione di carattere dialogico ed interattivo. Il legante sarà fotografico, ma gli argomenti riguarderanno tematiche ampie e variegate, che copriranno il ruolo e le motivazioni che esperisce ogni artista, la progettualità o l'estemporaneità, il valore dell'istinto, l'evoluzione e la quotazione di un artista, lo sviluppo di proprie regole o l'adesione ad una tradizione, la rottura di regole consolidate, l'immersione autoriale in una storia a 360°. In un clima disteso, pacato ed amichevole, il pretesto fotografico farà emergere ogni espressività tanto verbale quanto visuale attraverso escamotage che renderanno partecipe lo spettatore, che a fine proiezione diventerà parte attiva con un approccio divertente e di condivisione tanto d'idee quanto di segni grafici: con spirito giocoso, si vivranno momenti di assoluto ludico scambio creativo. La Diane Arbus che incontriamo all'inizio del film è una donna sofferente, richiusa nel casco per la messa in piega, in un austero palazzo newyorkese, in un abito che costringe il suo seno e la sua anima. Il suo talento in boccio è sprecato al servizio di un marito che dedica la sua arte a scatti che ritraggono modelle sorridenti in pose banali, vuote, prevedibili. A iniziare il processo di liberazione della personalità, dell'arte, ma anche della sensualità di Diane Arbus, sarò un incontro con un misterioso vicino di casa, un uomo dal volto coperto e dagli occhi di fuoco che Diane osserva giungere per la prima volta nello stabile.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/295830824346911



Mercoledì 10 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Cineforum (Obiettivo Annie Leibovitz)

In analogia con il format previsto nell'evento precedente, in questa pellicola si racconta il lavoro e in parte anche la vita di una delle più importanti fotografe al mondo. Dall'adolescenza nomade per seguire il padre (militare di carriera), agli anni di "Rolling Stones", dalla svolta "glamour" alla scoperta dell'impegno accanto a Susan Sontag fino al set di "Maria Antonietta", impressiona la quantità di luoghi e persone, celebri e non, che l'artista americana ha ritratto nel corso del tempo.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/308230069979837



Giovedì 11 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Open-Day di Fotografia

Sei interessato alla Fotografia? Sei un neofita oppure ha voglia di approfondimenti formativi? Sei nel posto giusto! Vieni Giovedì 11 Ottobre 2018 alle 20:30 presso l'atrio della Biblioteca Raffaele Chiantera per toccare con mano la realtà attraverso un incontro pubblico, gratuito e senza impegno in cui riceverai tutto il materiale informativo per il Corso Modulare di Fotografia che si tiene presso lo Studio Fotografico Fornarelli. Cosa aspetti? Ti attendiamo a braccia aperte e carichi di nuovi, mirabolanti momenti da condividere all'insegna della Fotografia.

Per maggior informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/2212270219017951



Venerdì 12 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Cineforum (Alla ricerca di Vivian Maier)

In maniera simile ai cineforum precedenti, in questa occasione si avrà la possibilità di indagare la storia di una tata misteriosa che ha scattato in segreto oltre centomila fotografie, ritrovate dopo decenni. La vita e l’arte di Vivian Maier rivelate attraverso fotografie, filmati e interviste inedite alle persone che la conoscevano permettono un'immersione documentaria della sua misteriosa personalità. A valle dell'evento si dibatterà anche sull'operato di alcuni "attori" in ambito fotografico, che nel documentario non sono riportati per fini speculativi in modo da rendere il visitatore più partecipe e meno passivo rispetto alle immagini che massivamente vengono proposte ed inevitabilmente assorbite nell'ideologia collettiva.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/298499404307382



Sabato 13 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Tavola Rotonda

La tavola rotonda propone un dialogo a più voci tra personalità con differenti punti di vista in ragione delle proprie competenze ed in relazione al tema "Sintonia Sincronia Sinfonia". Solo un breve abstrract/riassunto degli interventi è riportato nel catalogo, disponibile sul desk di accoglienza. Dialogheranno: Anna Sangiorgio, Beatrice d'Abbicco, Domenico Fornarelli, Mara Patricelli, Marco Scigliuolo, Michele Dragone, Patrizia Di Lorenzo.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/284980212105723



Domenica 14 Ottobre 2018 (20:30-23:30) - Finissage/Chiusura con sorpresa musicale

Per allietare la serata conclusiva, prima della chiusura e disallestimento delle opere rimaste, Alessandra Cotugno accompagnerà i visitatori in un'esibizione di musica jazz dal vivo.

Per maggiori informazioni, cliccare sul link seguente: https://www.facebook.com/events/1989778134436700



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Al fine di ricavare un piccolo contributo alle spese per la realizzazione della intero progetto, le Opere in Mostra (dotate di Certificato di Autenticità e regolarmente riportate nel Catalogo, disponibile sul desk di accoglienza) potranno essere donate ai visitatori che offriranno un contributo volontario minimo; inoltre, nelle giornate formative sarà richiesto un contributo simbolico ai partecipanti interessati; infine, durante tutto il periodo della rassegna qualunque visitatore, se lo desidera, potrà lasciare un contributo volontario per sostenere le spese atte alla produzione fotografica, di gestione degli spazi e realizzazione di un catalogo, eventualmente acquistabile in loco oppure da ricevere a casa su richiesta.



CONTATTI

Studio Fotografico Fornarelli

Strada II De Angelis 4 - 70124 - Bari

(+39) 389 6403614 - studiofornarelli@gmail.com