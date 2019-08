Rassegna 'Legalità Bitritto Estate'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Domenica 1, martedì 3 e giovedì 5 settembre alle ore 20:30, nell'ambito delle attività culturali dell'estate bitrittese, Piazza Leone ospiterà una rassegna di presentazioni di libri su mafie, legalità e giustizia. Tre appuntamenti promossi dal Comune di Bitritto in collaborazione con la Libreria Libriamoci, il Movimento "Agende Rosse" ed il Presidio del Libro di Bitritto-Sannicandro. Domenica 1 settembre Paolo Borrometi, consigliere nazionale della Fnsi e presidente di Articolo 21, giornalista costretto ad una vita sotto scorta per le sue inchieste su mafia e malaffare, presenterà il libro "Un morto ogni tanto" (ed. Solferino): dallo sfruttamento e dalla violenza che si nascondono dietro la filiera del pomodorino Pachino Igp alla compravendita di voti, dal traffico di armi e droga alle guerre tra i clan per il controllo del territorio, le inchieste raccontate in questo libro compongono il quadro chiaro e allarmante di una mafia sempre sottovalutata, quella della Sicilia sud orientale. Interverranno Sabino Paparella (Presidente del Consiglio comunale di Bitritto) e Savino Percoco (Coordinatore del Movimento Agende Rosse per la provincia di Bari). Dialogherà con l'autore Giuseppe Di Pace (Vice Questore della Polizia di Stato e Scrittore). Martedì 3 settembre Giuliano Foschini, giornalista di Repubblica e collaboratore de L'Espresso, presenterà "Ti mangio il cuore" (Feltrinelli) scritto insieme al collega Carlo Bonini; un'inchiesta sull'abisso non ancora esplorato della Società foggiana, la quarta mafia italiana, la meno raccontata e conosciuta. Eppure, dopo la 'ndrangheta è la più potente. E anche la più feroce. Nelle terre che si estendono dal promontorio del Gargano a Cerignola, fino a Foggia e San Severo, la Società foggiana ha il proprio centro operativo, ma i suoi tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro di affari internazionale. Interverranno Giuseppe Giulitto (Sindaco di Bitritto) e Michele Abbaticchio (Vice Sindaco della Città Metropolitana di Bari e Vice Presidente Nazionale di Avviso Pubblico). Dialogherà con l'autore Gianvito Rutigliano (Giornalista). Infine giovedì 5 settembre Francesco Minervini, docente di lettere impegnato nella raccolta di storie e testimonianze riguardanti legalità e cittadinanza attiva, presenterà "Oltre Capaci" (Stilo editrice): un libro che ricostruisce, attraverso numerose testimonianze, la figura del giovane agente di polizia Rocco Dicillo, morto il 23 maggio del 1992 nell'attentato di Capaci contro il giudice Falcone. Interverranno Giuseppe Giulitto (Sindaco di Bitritto), Sabino Paparella (Presidente del Consiglio Comunale) e Antonio Decaro (Sindaco della Città Metropolitana di Bari). Modererà il giornalista Valentino Sgaramella

