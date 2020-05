Per la rassegna “Le parole del cinema” una selezione di incontri più emozionanti del SaFiTer 2018

Prosegue sul canale ufficiale YouTube di Apulia Film Commission (https://www.youtube.com/ apuliafilmcommission) la rassegna “Le parole del cinema”, un doppio appuntamento settimanale in cui sono proposte le masterclass e gli incontro con il pubblico dei grandi protagonisti del cinema internazionale, realizzati nei festival prodotti dalla Fondazione.

La sesta settima di programmazione prosegue con una selezione degli incontri più emozionanti del SaFiTer 2018 e la Masterclass dell’attore Valerio Mastandrea.

Per il primo appuntamento, martedì 26 maggio, saranno riproposti gli incontri pubblici della XVI edizione di SA.FI.TER 2018, il Festival Internazionale del Cortometraggio. In particolare, l’incontro con Carlo Verdone e i suoi aneddoti sui film da regista e sulle pellicole della sua vita, l’incontro con Paolo Sassanelli e Francesco Colella per il film “Due piccoli italiani”, Nicola Nocella e Andrea Magnani per la pellicola “Easy - Un viaggio facile facile” e Massimo Popolizio per il lungometraggio “Sono tornato”.

Nel secondo appuntamento, venerdì 29 maggio, sarà possibile rivedere la Masterclass dell’attore e regista Valerio Mastandrea, tenuta al Bif&st 2019 al teatro Petruzzelli. L’incontro con Mastandrea si è quasi subito trasformato in un vero happening tra battute scherzose, momenti di grande ilarità e una continua interazione con il pubblico. Tra gli argomenti trattati: la gavetta, gli esordi, i film della sua vita, il cinema italiano, il rapporto con i colleghi, l’esperienza alla scuola Volontà e il passaggio dietro la macchina da presa.

Sono già visibili integralmente online:

Le Parole del Cinema - Bertolucci: https://youtu.be/ DUJoAtSb2OM

Le Parole del Cinema - Sokurov: https://youtu.be/ senG_2Ayork

Le Parole del Cinema - Mangini: https://youtu.be/ RhUV-FH1IKs

Le Parole del Cinema - Scola: https://youtu.be/ JLGF1X_sVAU

Le Parole del Cinema - Ferretti: https://youtu.be/ o5hEZfU4cWk

Le Parole del Cinema - Storaro: https://youtu.be/ 2OPbLUe0tgQ

Le Parole del Cinema - Ozon: https://youtu.be/ 3CH23LJie18

Le Parole del Cinema - Tavernier: https://youtu.be/ bysBhVzrhUc

Le Parole del Cinema - Rohrwacher: https://youtu.be/qyGV44gFtRY

Le Parole del Cinema - Golino: https://youtu.be/1PSrPeVG7Nk