Due leggende del jazz Enrico Rava e Joe Lovano Quintet in concerto al Nicolaus Hotel 

E’ uno degli appuntamenti più attesi di questa Rassegna 2018/2019 dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz”. Lunedì 5 novembre al Nicolaus Hotel di Bari, alle 21,00, nell’ambito di “Bari Hi End” si esibirà il quintetto Enrico Rava-Joe Lovano, rispettivamente tromba e sax, accompagnati da Giovanni Guidi (pianoforte), Dezron Douglas (contrabbasso) e Gerard Cleaver (batteria).

Dopo più di venti anni ritornano insieme per dirigere un quintetto d’eccezione che unisce jazzisti di grande valore provenienti dagli Stati Uniti come Lovano, Douglas e Cleaver e dall’Italia come Enrico Rava e Giovanni Guidi.

La musica originale di questo nuovo progetto è principalmente scritta da Rava con l’inserimento di qualche standard e brani di Lovano per dare vita a un jazz moderno, lirico, coinvolgente ed emozionante come non capita spesso di ascoltare. Una vera e propria illuminazione delle voci individuali di ciascuno di questi musicisti straordinari.

Del nostro trombettista, musicista poliedrico e jazzista italiano tra i più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale, riconosciamo a occhi chiusi la sonorità lirica, la costante freschezza d’ispirazione, la schiettezza umana e artistica. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo.

Del sassofonista americano invece, erede dei grandi del passato, ammiriamo il virtuosismo e la maestosità espressiva. Dagli anni settanta Lovano è considerato uno dei maggiori sassofonisti della scena musicale mondiale, tanto da essersi aggiudicato tra l'altro un Grammy Award e numerose menzioni sulla rivista Down Beat da parte di molti critici musicali. Insieme, Rava e Lovano, torneranno a fare faville, come venti anni fa, fermando ancora una volta le lancette degli orologi.

Costo biglietto: 35,00 euro settore “A” – 25,00 euro settore “B”

Il prossimo concerto dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz” è giovedì 8 novembre, alle 21,00, al Teatro Forma a Bari con “Ottaviano Eternal Love”. Il sassofonista barese Roberto Ottaviano sarà accompagnato da Marco Colonna (clarinetti), Alexander Hawkins (pianoforte), Giovanni Maier (Basso), Zeno De Rossi (batteria).

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it