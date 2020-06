Lo spettacolo ''Re borbone e tre barboni'' in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano

Dopo il successo ottenuto e le molte richieste pervenute per la visione in streaming di "RE BORBONE E TRE BARBONI" di Vito Maurogiovanni, lunedì 1° giugno alle ore 21:00 sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano sarà ritrasmesso in versione completa, nell'ambito della rassegna delle più significative produzioni del Teatro Abeliano.

Vito Signorile introdurrà lo spettacolo, andato in scena al Piccinni con la partecipazione di Mario Mancini in una delle sue ultime apparizioni di scena.

L'evento sarà trasmesso in contemporanea anche da Radio PoPizz Tv (canale 881 per Puglia e Basilicata, Piemonte, canale 656 per la Lombardia, canale 5881 di Sky).