'll Re Leone' in lingua originale al Multicinema Galleria di Bari

Giovedì 5 settembre (18.00 - 21.00) riprende al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Il Re Leone», diretto da Jon Favreau, lo straordinario rifacimento targato Disney, con animazione computerizzata, dell'omonimo film del 1994. Il film contiene le voci originali di Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Kani, John Oliver, Beyoncé Knowles-Carter e James Earl Jones.