Reading "Uomini schifosi"

Venerdì 14 febbraio, dalle 19:30, agli “Stati Generali delle Donne” – in Piazzetta Sant’Antonio c/o il Mercato Guadagni di Piazza Balenzano - si parlerà provocatoriamente di Uomini. Lo si farà prendendo spunto dalla lettura drammatizzata di due attori pugliesi, Giorgio Consoli e Fabio Zullino, che, con la loro trasposizione teatrale liberamente ispirata all’opera “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace, rappresenteranno una quotidianità molto più comune di come sembri.



Ingresso libero.