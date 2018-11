A Giovinazzo la mostra Realtà immersiva - la complessità del piccolo formato

Sabato 10 novembre 2018 alle ore 19,00 presso la Galleria Spazio START a Giovinazzo in Via Cattedrale, 14 sarà inaugurata la mostra d'Arte Realtà immersiva La complessità nel piccolo formato a cura di Franco Cortese

presentazione critica di Carmen De Stasio



ARTISTI IN MOSTRA

Maria Bonaduce • Franco Cortese • Flavia D’Alessandro • Pietro De Scisciolo • Gianni De Serio • Antonio Giannini • Beppe Labianca • Antonio Laurelli • Jara Marzulli • Giovanni Morgese • Massimo Nardi • Daniela Raffaele Clitorosso • Myriam Risola • Paolo Tinella • Claudia Venuto



10.11 − 25.11.2018

da mercoledì a domenica ore 18:30 − 21:00

domenica ore 11:00 − 12:30



Vernissage

10.11.2018 ore 19:00



Spazio START

Via Cattedrale, 14

Giovinazzo (BA)



INGRESSO LIBERO

Gallery