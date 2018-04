Rec’n’play 8 sbarca al Medimex

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Esibizioni live, workshop musicali e multimediali, incontro tra band e scuole: giunge all’ottava edizione Rec’n’Play Contest, il concorso per band musicali emergenti composte prevalentemente da studenti di scuole secondarie di secondo grado, che quest’anno si allarga a tutta la Puglia. Organizzato da Zerottanta Produzioni e Liceo Scientifico Scacchi di Bari, l’evento in questi anni ha coinvolto più di 100 band musicali di Bari, provincia e BAT per un totale di circa 500 ragazzi tra musicisti e stagisti che hanno seguito il progetto dall’organizzazione dell’evento alla realizzazione dei videoclip finali. La novità di quest’anno è l’apertura del contest a band provenienti da tutto il territorio regionale, sempre composte da almeno per metà da studenti di scuola superiore. Al termine dei workshop di preparazione al live e delle semifinali di maggio a Bari, sbarcherà a Taranto, all’interno del Medimex 2018, arricchendo il già nutrito programma di un momento interamente dedicato al mondo della musica giovanile. La finale si terrà il 9 giugno nella splendida cornice del Molo Sant’Eligio. Tra i gruppi partecipanti saranno individuati i vincitori dei premi in palio: la realizzazione di un video-racconto interamente dedicato alla band vincitrice, la partecipazione alla prossima edizione de L’Acqua in Testa Music Festival, una settimana di studio (per uno dei musicisti partecipanti) presso il Campus UWS di Ayr (Scozia) in occasione del Songwriting Week, il workshop intensivo dedicato al songwriting, nell’autunno 2018. Per tutti i finalisti, inoltre, sarà messa a disposizione la registrazione del brano inedito proposto che sarà incluso nella compilation ufficiale del Rec’n’Play 8. Sul sito www.recnplay.it è possibile iscrivere la propria band compilando il form di partecipazione fino all’8 maggio 2018. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di TPP - Puglia Sounds, Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Educative e Giovanili, in partnership con MAST – Music Academy Recording Studio, l’Acqua in Testa Music Festival e UWS – University of the West of Scotland, già vincitore del Leone d’Argento per la Creatività nelle Scuole Superiori alla Biennale di Venezia 2013 e del Premio Speciale PIVI al MEI 2015 per la produzione del primo videoclip immersivo a 360° in Italia (Nabel – “Sono qui”). Per info: www.recnplay.it recnplaycontest@gmail.com cell. 3894377839