Esibizioni live e jam session al Teatro AncheCinema di Bari per la semifinale barese del contest Rec’n’Play

Esibizioni live e jam session a ingresso libero per la semifinale barese del contest. Torna anche quest’anno l’appuntamento che porta le scuole pugliesi a confrontarsi con musica e canzoni: Sabato 1 Giugno, dalle 17.00 alle 23.00, presso AncheCinema (corso Italia 112) si terrà la semifinale barese del Rec’n’Play, il contest musicale per i più giovani organizzato da Zerottanta Produzioni e Liceo Scientifico Scacchi. Giunto alla nona edizione, il progetto – che si articola attraverso un percorso di formazione all’interno del Liceo Scacchi sui nuovi media nell’ambito di progetti culturali (con particolare riferimento al video e ai social network) – porterà sul palco del teatro barese le ventuno band musicali iscritte al contest, associate a diciotto scuole superiori pugliesi: Beginners Sounds (Liceo Classico Flacco, Bari), Dans (Liceo Classico Socrate Bari), Eleven25 (Liceo Scientifico Fermi, Bari), Supernova (IIS Augusto Righi Cerignola), Ferrù (IISS Rosa Luxemburg, Acquaviva delle Fonti), High Flies (Convitto Nazionale Cirillo, Bari), Raja (Liceo Scientifico Battaglini, Taranto), Meme Generation (Liceo Scientifico Salvemini, Bari), Nicolò Sasso (Liceo Scacchi, Bari), Pentacromia (Liceo Volta, Bari), Prema (Liceo Don Milani, Acquaviva delle Fonti), Raphaskids(ITES Marco Polo, Bari), Raw Mussels (Liceo Cartesio, Triggiano), Red Room (Liceo Scientifico Fermi Bari), Safe Hedge (Liceo Scientifico Einstein, Molfetta), sK3rEd.EXE (ITET De Vito De Marco, Triggiano), Skanderbeg & Technochimica (Liceo Amaldi, Bitetto), Supps (Liceo Scientifico Fermi, Bari), Wave (Liceo Classico Marzolla, Brindisi), Nicola Riondino (Liceo Classico Casardi, Barletta), Stand All Syndrome (IISS Einaudi, Manduria).Come da tradizione, i gruppi musicali si incontreranno – tra live e jam session aperte anche al pubblico - spaziando tra generi musicali differenti (dal rock al rap, dal punk al reggae) e contendendosi il proprio posto alla finale al Medimex di Taranto (che si terrà sabato 8 giugno al Teatro Fusco di Taranto).

Tra i cinque finalisti saranno individuati i vincitori dei premi in palio: la realizzazione di un video-racconto interamente dedicato alla band vincitrice, la partecipazione alla prossima edizione de L’Acqua in Testa Music Festival, una settimana di studio (per uno dei musicisti partecipanti) presso il Campus UWS di Ayr (Scozia) in occasione del Songwriting Week, il workshop intensivo dedicato al songwriting, nell’autunno 2019. Per tutti i finalisti sarà messa a disposizione la registrazione del brano inedito proposto che sarà incluso nella compilation ufficiale del Rec’n’Play 9.

Il progetto, vincitore del Leone d’Argento per la Creatività 2013 sez. Scuole Superiori alla Biennale di Venezia e realizzatore del primo videoclip immersivo a 360° (“Sono qui” di Nabel, vincitore del Premio Speciale PIVI per la Tecnologia al MEI 2015), è organizzato da Zerottanta Produzioni e Liceo Scientifico A. Scacchi di Bari , con il sostegno di TPP – Puglia Sounds e il contributo del Comune di Bari – Assessorato alle Politiche Giovanili, in partnership con MAST - Music Academy Recording Studio, L’Acqua in Testa Music Festival, UWS – University of the West of Scotland.