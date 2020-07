Recital di flauto con il maestro Francesco Loi a Palazzo Pesce

Sabato 15 agosto 2020 alle ore 20.45 la Corte di Palazzo Pesce ospiterà il concerto finale della II Masterclass di Alto perfezionamento in Flauto con il Maestro Francesco Loi, Primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova e docente al Master annuale di Flauto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.



Un concerto in Puglia che è il momento culminante dei quattro giorni di lezione nella quiete estiva fra le pareti della dimora nobiliare di Mola di Bari: i partecipanti provenienti da tutta Italia si confronteranno infatti con il pubblico dopo aver affrontato e sviscerato aspetti tecnici e interpretativi insieme a un musicista e didatta del calibro di Francesco Loi, diploma con il massimo dei voti al Conservatorio di Cagliari, perfezionamento a Imola con Massimo Mercelli e al Conservatorio superiore di Ginevra con Maxence Larrieu, diretto da celebri Maestri tra cui Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli e Carlo Maria Giulini, e una carriera che lo porta a suonare con orchestre come Deutchekammervirtuosen e Orpheus chamber Orchestra di New York, a essere ospite in festival come Ravenna Festival, Festival di Erl in Austria, Galway Flute Festival, e a insegnare all’Università Senzoku di Tokio, alle Masterclass del Flute Festival nella Valle di Gonjiam a Seoul, e alla Musikhochschule fur Musik di Stoccarda.



Il programma, con il Maestro Domenico Bruno al pianoforte, prevede pagine solistiche, cameristiche e orchestrali: dalle Sonate di Johann Sebastian Bach ai Concerti di Wolfgang Amadeus Mozart, dagli autori francesi di inizio Novecento alle pagine di Paul Hindemith e George Enescu.



Al termine della serata ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione rilasciato dall’Atelier delle Arti.



