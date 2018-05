Recital masterclass di flauto

Domenica 27 maggio alle ore 20.30 a Palazzo Pesce si terrà il concerto finale della Masterclass di Flauto traverso, tenuta dal maestro Giulio Francesconi. Gli allievi, provenienti dalla Lombardia, Lazio e Puglia, accompagnati al pianoforte dal M° Emanuele Petruzzella, si esibiranno sotto le volte affrescate della Sala Etrusca.



Un concerto a Mola di Bari che sarà il momento conclusivo di quattro giorni di lavoro intenso e certosino, durante i quali sono stati affrontati gli aspetti tecnici e interpretativi legati allo strumento così come i risvolti “personali” dell’essere musicista, dalla gestione emotiva durante il momento dell’esibizione all’imparare a esprimersi pienamente come artisti secondo la propria cifra stilistica, diventando pertanto “maestri di se stessi”, come afferma lo stesso Francesconi.



Il programma prevede brani da Bach a Taktakishvili, tutti dal repertorio per flauto traverso spaziando per genere, epoca e area geografica di composizione. Un’occasione imperdibile in Puglia per ascoltare pagine di rara esecuzione dalle sonorità raffinate ed evocative.



Agli ospiti della serata sarà inoltre offerto un drink a seguito del concerto.