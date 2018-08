Recital masterclass di tecnica e intepretazione pianistica con Gregorio Goffredo

Domenica 2 settembre 2018 alle ore 20.00 a Palazzo Pesce si terrà il concerto finale della Masterclass in Interpretazione pianistica tenuta dal M° Gregorio Goffredo, pianista, direttore d’orchestra, compositore e trascrittore per pianoforte, complessi strumentali e orchestre.



Un concerto di musica classica a Mola di Bari al termine dei quattro giorni di lavoro durante i quali i sei partecipanti provenienti dall’Italia e dalla Cina avranno cesellato i brani in programma di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Frederic Chopin, Sergej Rachmaninoff, Isaac Albeniz, Enrique Granados. Un repertorio fatto di pagine distanti fra loro per atmosfere sonore evocate, epoche, generi, linguaggi musicali e aree geografiche di provenienza, i cui aspetti tecnici e stilistici salienti saranno analizzati e sviscerati attingendo alla lunga esperienza del Maestro Goffredo, una formazione fra l’Italia e gli Stati Uniti, lunghe collaborazioni con il Teatro Petruzzelli di Bari e l’Opera de Montecarlo, e docente di Pianoforte principale al Conservatorio Piccinni di Bari dal 1976.



Al termine della serata saranno consegnati gli attestati di partecipazione dell’Atelier delle Arti.