Recital masterclass sull'opera lirica con il maestro Michele D'Elia

Domenica 8 aprile alle ore 20.00 Palazzo Pesce ospita il concerto finale della Masterclass sull’Opera lirica tenuta dal maestro Michele D’Elia. A esibirsi fra le pareti affrescate della Sala Etrusca saranno i dieci partecipanti provenienti dalla Cina, dal Brasile, dall’Uruguay, dalla Campania e dalla Puglia che daranno voce ad alcuni dei personaggi dell’Opera italiana e francese dell’Ottocento e primi del Novecento, da Attila e Trovatore di Giuseppe Verdi a Manon Lescaut e Tosca di Giacomo Puccini, passando attraverso Mitridate re di Ponto di Mozart, Samson et Dalila di Saint-Saëns, Adriana Lecouvreur di Cilea e tanti altri.



Arie solistiche e d’insieme tra le più celebri e affascinanti del repertorio operistico i cui aspetti tecnici, interpretativi e psicologici saranno stati approfonditi e sviscerati durante lo studio individuale con il celebre Maestro dell’Accademia del Teatro alla Scala, giunto esclusivamente in Puglia a Mola di Bari nella dimora storica di Palazzo Pesce.



Un’opportunità preziosa per ascoltare le voci di Maria Cristina Bellantuono, Cecilia Cataldi, Renato Cordeiro, Angelo Diego Maria De Matteis, Ilaria Del Prete, Min Lin, Rosa Mangarano, Milena Pericoli, Cristina Santi, Rosanna Vulpe, sapientemente accompagnate al pianoforte dal Maestro, guida delle esecuzioni di star della lirica internazionale come Jessica Pratt, Veronica Simeoni, Maria Agresta, e richiestissimo in masterclass di docenti come Renato Bruson, Mirella Freni e Luciana Serra.



Agli ospiti della serata sarà inoltre offerto un drink a seguito del concerto.