Recital operistico di fine masterclass con Richard Barker a Palazzo Pesce

Domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce diventa il palcoscenico del concerto finale della Masterclass di alto perfezionamento per cantanti e pianisti accompagnatori “Prassi di studio ed esecuzione nel canto lirico” tenuta da Richard Barker, pianista e accompagnatore tra i più prestigiosi del panorama internazionale, con collaborazioni illustri del calibro di Claudio Abbado, Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, Riccardo Chailly, Bruno Campanella, Renato Bruson, Aldo Protti, Leo Nucci, Nicola Alaimo, Maxim Mironov e molti altri.



Un concerto esclusivo in Puglia che vedrà esibirsi gli allievi provenienti da Campania e Puglia, impegnati nelle pagine d’opera immortali di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart e Vincenzo Bellini. I cantanti saranno accompagnati al pianoforte sia dai pianisti partecipanti al corso, che nei giorni di minuzioso lavoro fra le mura della dimora nobiliare di Mola di Bari avranno indagato la figura del “pianista accompagnatore” e lavorato in stretta sinergia con gli interpreti vocali, sia dallo stesso Richard Baker, dal 1997 al 2007 docente all’Accademia del Teatro alla Scala a Milano insieme al soprano Leyla Gencer e attualmente docente all’Accademia del Maggio Fiorentino.



Momento conclusivo di un percorso fatto di musica, impegno e bellezza, la serata terminerà con la consegna dell’Attestato di frequenza dall’Atelier delle Arti.