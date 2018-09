Il Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare, tutti col naso all'insù per ammirare i campioni della stagione 2018

Il Red Bull Cliff Diving torna a Polignano a Mare. Gli amanti dello sport ricorderanno ancora l'indimenticabile gara dello scorso anno, vinta da Alessandro De Rose, ma questa volta a rendere speciale la tappa pugliese c'è un motivo in più: proprio qui verrà disputata la finale della World Series 2018. L'élite del cliff diving lotterà fino all'ultimo tuffo per contendersi l'ambito trofeo del Re Kahekili.

I campioni della stagione 2018 verranno incoronati nella casa del cliff diving europeo. L'evento verrà trasmesso in DIRETTA il 23 settembre alle 13:10 su www.redbullcliffdiving.com, Red Bull TV, Facebook, Youtube e Twitch.



Polignano a Mare ospiterà la World Series per la sesta volta in dieci anni, è forse la più inusuale: il punto da dove si tuffano gli atleti, sia uomini che donne, è infatti una terrazza privata, e per salire sulle due piattaforme, poste rispettivamente a 27 e a 21 metri dal Mar Adriatico, devono passare attraverso il salotto di un cittadino.



Fino alla prima vittoria della wildcard Alessandro De Rose, lo scorso anno, il primo posto in questo tipico paesino del Sud Italia era riservato a campioni del calibro di Duque, Silchenko e Hunt, che hanno preceduto il giovane e promettente tuffatore italiano.



Migliaia e migliaia di spettatori di tutte le età non perderanno nemmeno un secondo di azione, stregati dagli epici tuffi dei cliff diver, ma attratti anche dalle meraviglie culinarie del posto, dalla mozzarella al gelato, passando per il delizioso pesce crudo. Qui, del resto, le scogliere fanno parte della vita di tutti I giorni.



Luogo di nascita di Domenico Modugno, autore e interprete della celebre "Volare", è in provincia di Bari, Puglia, e conta poco più di 16000 abitanti. La suggestiva costa della regione si estende per oltre 750 km, e il capoluogo, Bari, è custode di musei, chiese, monumenti e un castello svevo, ed è dotato di strutture moderne come un aeroporto internazionale e un porto turistico e industriale, oltre a collegamenti ferroviari ad alta velocità.



Il clima estremamente piacevole rende questa regione il luogo ideale per sport e attività all'aria aperta tutto l'anno, grazie a percorsi per escursioni, piste ciclabili, maneggi, campi da golf, piscine, spiagge attrezzate per il windsurf, il kite surfing e la navigazione, che sono il fiore all'occhiello della proposta turistica e sportiva della Puglia. Scopri quanto è facile raggiungere la Puglia su www.weareinpuglia.it.