Red Passion Show AL TRAPPETO LIDO DI CAPITOLO MONOPOLI



TESSUTO AEREO

nel corso della serata esibizione con tessuto aereo



RED CARPET

Accolti da un RED carpet e sarete invitati a fare la foto di gruppo prima di accomodarvi al tavolo



LA MAGIA DEL FUOCO

Il rosso è passione, la passione ha il colore del fuoco. Rosso è il colore del fuoco che brucia di passione al Trappeto LidoO!



ANIMAZIONE FASHION saranno tre modelle per la prima volta al Trappeto Lido che si uniranno alle nostre ragazze!



SIGLA RED. Questa volta non solo petali rossi ma anche FUMOGENI...l'atmosfera sarà indimenticabile!



Djs: Tonio Bonerba - Beppe Dex - Roberto Castaldi

Voice: Malidea - Leo Siciliano

Dj Guest: Gaetano Gala



TRAPPETO LIDO CAPITOLO MONOPOLI:

- Dalle 21.30 Aperitivo, Animazione e Coinvolgimento

- Ingresso donna omaggio entro l'1.00

- ingresso in lista nominale (es. ROSSI x 10) da comunicare al 3282677160

- Da mezzanotte all'1.00 l'entrata è di 10€ (con consumazione)

- Dopo l'1.00 l'entrata è di 15€ (con consumazione)



#Food #LiveMusic #DjSet



Dress code: Abbigliamento sportivo, cappellini, pantaloncini, infradito, tute e felpe non sono ammessi.



Gli ospiti sulla lista avranno la priorità all’ingresso. La proprietà si riserva il diritto di limitare l'accesso al locale nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.



Per info e prenotazioni chiama il seguente numero: 3282677160



TRAPPETO LIDO

Contrada Capitolo

Monopoli

3282677160