"Regalati un sogno" hai la possibilità di vedere espresso il tuo desiderio

Non c’è festa di compleanno senza torta, né senza candeline e desideri da esprimere. Per il suo 10° compleanno, il Gran Shopping Mongolfiera, dal 4 al 18 marzo con il concorso “Regalati un sogno”, realizzerà il desiderio di un suo fortunato cliente. Partecipare e vincere l’occasione di vedere esaudito un tuo meraviglioso sogno è semplice. Nei giorni dedicati all’iniziativa basterà presentare al desk, presente in galleria, scontrini cumulabili del valore minimo di €20, provenienti dai punti vendita del centro commerciale, registrarsi ed esprimere il proprio desiderio raccontandolo in un video. Si dovrà quindi soffiare su una torta digitale per iniziare a giocare con la realtà aumentata e cercare di acchiappare, con una shopper magica, tantissimi premi che daranno diritto ad un buono shopping del valore di €5,00, spendibile entro il 31 marzo nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Ogni giocatore potrà giocare una volta al giorno e per un massimo di cinque manche. Domenica 18 marzo, inoltre, dopo la finale del gioco instant win, tra tutti i concorrenti che avranno partecipato, saranno sorteggiati 10 nominativi. Per loro, la possibilità di partecipare, domenica 25 marzo, alla finalissima del sorteggio che decreterà il vincitore di un premio di €30.000,00 in beni e servizi, utili a realizzare il desiderio espresso nel video registrato. La finalissima si svolgerà in galleria con l’eccezionale partecipazione di Uccio De Santis ed Umberto Sardella e la diretta di Radio Selene! Il Gran Shopping Mongolfiera, sempre molto vicino al territorio anche in occasione del suo 10° compleanno, destinerà un’importante donazione all’Associazione Trenta Ore per la Vita ONLUS impegnata con l’associazione A.Ge.B.E.O. nella realizzazione del “Villaggio dell'Accoglienza Trenta Ore per la Vita per Agebeo”, la struttura che accoglierà le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari.