Le reliquie di Santa Bernardette a Locorotondo

Giungeranno nel pomeriggio del 24 giugno a Locorotondo le reliquie di Santa Bernardette. Appuntamento presso la Parrocchia San Giorgio Martire - Locorotondo Nell'ambito del pellegrinaggio nazionale italiano, in occasione del 140° anniversario dalla morte della piccola Bernadette a cui la Vergine Maria apparve nella grotta di Massabielle, la comunità di Locorotondo si prepara a vivere, in quest' anno Giubilare di San Rocco, un evento straordinario.

PROGRAMMA:

Lunedì 24 giugno:

ore 18.00, Piazza A. Moro: Accoglienza delle Reliquie

ore 18.30, Piazza A. Moro: Recita del Santo Rosario a cura dei piccoli del Gruppo Junior dell’ Unitalsi Locorotondo

ore 19.00, Piazza A. Moro: Celebrazione della Santa Messa presieduta da

S.E. Rev.ma Mons. Felice Di Molfetta, assistente ecclesiastico Unitalsi Sezione Pugliese

ore 20.15: Pellegrinaggio Giubilare Processione Mariana Aux Flambeaux da

P.zza Moro verso la Chiesa di San Rocco

dalle ore 22.00, Chiesa di San Rocco: Veglia di preghiera “La grotta è stata il mio cielo” animata dai giovani con riflessione sui segni di Lourdes a cura di Giovanni Punzi

dalle ore 24.00: Esposizione del Santissimo e Adorazione Eucaristica notturna

Martedì 25 giugno:

ore 07.,00 Chiesa di San Rocco: Recita delle lodi mattutine

ore 07.30, Chiesa di San Rocco: Celebrazione della Santa Messa

ore 09.30, da Largo San Rocco: Partenza delle Reliquie verso la Diocesi di Crotone

In questo tempo in cui i piccoli e gli adulti associati del Gruppo Unitalsi di Locorotondo hanno approfondito la figura di Bernadette attraverso il tema pastorale proposto dal Santuario di Lourdes e scelto come guida formativa dall'Unitalsi “Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro”, Locorotondo riceverà il dono di avere una parte del corpo della giovane veggente che aiuterà la comunità, e quanti vorranno unirsi, a vivere un bel momento di preghiera e riflessione.