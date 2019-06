Renato Ciardo al Miulli per il Concerto d'Estate

Si rinnova anche per il 2019 il tradizionale appuntamento con il Concerto d'Estate dell’Ospedale Miulli, che quest'anno intende condividere la gioia dell'inaugurazione del Servizio di Radioterapia. Per l'occasione viene confermata la formula di successo in cui musica dal vivo e convivialità animano tutto il personale del Miulli e le loro famiglie. L'evento vedrà anche la presenza del Vescovo Giovanni Ricchiuti, Governatore del Miulli.

Il concerto d’estate si terrà venerdì 14 giugno (inizio ore 18,30), nel piazzale antistante all’Ospedale, dove verrà allestito il palco che ospiterà un nutrito gruppo di musicisti del Miulli. Ospite speciale della serata sarà Renato Ciardo, che si esibirà nel suo spettacolo dal titolo "Solo Solo – canzoni, voci, fatti.. a stare". Il musicista e attore, già al lavoro con la mitica Rimbamband, si è guadagnato la definizione di “anima eclettica e musicale dalle infinite corde”. Grazie alla sua indole particolarmente istrionica – certamente ereditata dal padre Gianni Ciardo – Renato ha raccolto un successo dopo l’altro e si è fatto notare anche per il tormentone musicale “Ciaddì”, brano incentrato sul linguaggio gergale barese.



Per l’occasione, lo spiazzo antistante all’Ospedale ospiterà anche dei chioschi per la ristorazione dove sarà possibile assaggiare prelibatezze gastronomiche locali per gustare al 100% la serata.





INGRESSO GRATUITO

L'accesso al parcheggio non sarà soggetto a pagamento