Renato Zero in concerto al Palaflorio di Bari con il suo Tour 'Zero il folle'

Renato Zero in concerto a Bari al PalaFlorio il 23 il 25 e il 26 gennaio 2020.

I biglietti disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Vivaticket Italia

Queste tutte le date di “ZERO il FOLLE in TOUR”:

1 novembre- Palazzo dello Sport di Roma (SOLD OUT)

3 novembre - Palazzo dello Sport di Roma (SOLD OUT)

4 novembre - Palazzo dello Sport di Roma (SOLD OUT)

6 novembre - Palazzo dello Sport di Roma (SOLD OUT)

8 novembre - Palazzo dello Sport di Roma -NUOVA DATA

9 novembre - Palazzo dello Sport di Roma -NUOVA DATA

14 novembre - Mandela Forum - Firenze

15 novembre - Mandela Forum - Firenze

18 novembre - Grana Padano Arena - Mantova

19 novembre - Grana Padano Arena - Mantova

23 novembre - Vitrifrigo Arena - Pesaro

24 novembre - Vitrifrigo Arena - Pesaro

7 dicembre - Modigliani Forum - Livorno

8 dicembre - Modigliani Forum - Livorno

14 dicembre - Pala Alpitour - Torino

15 dicembre - Pala Alpitour - Torino

21 dicembre - Unipol Arena - Bologna

22 dicembre - Unipol Arena - Bologna

11 gennaio - Mediolanum Forum - Milano

12 gennaio - Mediolanum Forum - Milano

18 gennaio -Palasele - Eboli

19 gennaio -Palasele - Eboli

23 gennaio -Palaflorio - Bari (SOLD OUT)

25 gennaio -Palaflorio - Bari (SOLD OUT)

26 gennaio -Palaflorio - Bari -NUOVA DATA