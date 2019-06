Una Notte Bianca in estate a Ruvo di Puglia

Cultura et Memoria Centro Studi Ruvo di Puglia in occasione di Rerum - Rievocazioni, Musica, Arte di strada organizza “Una Notte Bianca… in estate”.



In collaborazione con Ascom Ruvo Di Puglia e con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia (Evoluzioni), la Notte Bianca organizzata da Cultura et Memoria nasce per estendere il festival in tutta la città e offrire a tutte le attività commerciali la possibilità di far festa.



IL PROGRAMMA



PIAZZA MATTEOTTI



banchetti di vendita di prodotti locali e di vini

Eat Confcommercio con la partecipazione dell’Associazione Tartufai, di Emanuele Pellicani (carne arrosto), di Caffè 231 - Caffetteria Wine & Food (panini e bibite), Vini Maglio (esposizione e vendita vini) e Azienda Agricola Cantatore.



... e ancora Bianco Rosso & Bollicine Prelibatezze fatte in Puglia (spazio antistante) con degustazione di prodotti di propria produzione, Artemya Officina del Gioiello - www.artemya.net (Largo Tedone) con uno spazio informativo sulle tecniche orafe ed esposizione di manufatti e attrezzi per orafi, Nunzia Albacelli (abbigliamento) con esposizione di capi abbigliamento su banchetto antico;



CENTRO ANTICO



Ghjà Bistrot, cena in bianco

Sesto Senso la Norcineria, panino del Conte e della Contessa

Cento Cose Store Summer 2019 - Fashion Show Beachwear



CORSO CARAFA

Il BarBa, raduno di moto

spettacoli di arte di strada a cura di 15 attività commerciali dal Bar Piper Ruvo al Ortofrutta Felice Padovano dalle 19 alle 00



LARGO SAN GIOVANNI

giocattoli antichi del Cultura et Memoria Centro Studi Ruvo di Puglia con animazione a cura dell’Associazione ASAA Alopecia Areata



CORSO CAVOUR

8 attività commerciali, dal Bounce al IL SOTTANO, esibizione Bambini Di Vasco

Dream con djset



VIA ALDO MORO

U Sfizie di Antonella Cosenza, carne arrosto



CORSO G. JATTA ..dal civico 29 al 31

SUMMO creazioni sartoriali e D'ELIA, Gli Abiti e i Monili dal passato al presente con esibizione di un violinista

Caffè 79 con Summer in Reggae - NOTTE Bianca (Live HERBS ROLLING / DJ SET ROOTS REALITY HI-FI)



VIA ZUPPETTA

esposizione vespe a cura del Vespa Club Ruvo Di Puglia



in tutti i bar della città



Una Notte Bianca... in estate rientra nel programma di Rerum ed è un evento organizzato da Cultura et Memoria Centro Studi Ruvo di Puglia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, di Regione Puglia, del Parco Nazionale Alta Murgia e la collaborazione di Ascom Ruvo Di Puglia Confcommercio e tanti altri sponsor privati.